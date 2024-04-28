Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, намекающего на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он отметил, что «раболепных американских болонок» в Прибалтике вдохновились заявлением польского главы МИД Радослава Сикорского, который признал участие Соединенных Штатов в диверсии на газопроводах «Северный поток».

Также Полянский добавил, что эти «болонки» только сейчас могут позволить себе «бешено лаять» в адрес России.

«Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», написал заместитель постпреда.

Напомним, литовский дипломат на своей странице в соцсети опубликовал коллаж с изображением Крымского моста и пуском ракеты, предположительно ATACMS. Ранее США тайно передали Киеву эти боезаряды.