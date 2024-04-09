Все украинские военные, которые хотели участвовать в боевых действиях, давно погибли, заявил наемник из Польши, воюющий на стороне ВСУ Михал Липский. Так он отметил на вопрос о мотивации украинцев.

«Нет у них никакой мотивации. Все мотивированные уже лежат на кладбищах», – заявил «солдат удачи».

Те военнослужащие, которых призывают в армию, не имеют боевого опыта и соответствующих навыков. Многие из них не могут даже точно прицелиться во время стрельбы.

Помимо этого, снабжение ВСУ оставляет желать лучшего, в их распоряжении практически нет оружия и боеприпасов. Россия же не испытывает проблем с вооружениями.

Также Липский пожаловался, что украинцы стали гораздо меньше денег собирать на армию. Если раньше сборы на пикапы и «Мавики» закрывались за пару недель, то сейчас тот же дрон приходится дожидаться около месяца. А потом его сбивают в первом же бою.