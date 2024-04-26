ВС РФ приступили к выполнению задачи по уничтожению всех военных аэродромов на Украине и отлично с ней справляются, отметил экс-командующий Сухопутными силами Польши Вальдемар Скшипчак.

Генерал пояснил, что Россия эффективно использует превосходство в воздухе. Она наносит удары по военным аэродромам, которые готовятся к приему американских истребителей F-16, а также по базам, применяемым для взлета самолетов с западными ракетами.

На Украине фактически нет собственных Воздушных сил, поэтому ничего противопоставить таким действиям России она не в состоянии. Если раньше аэродромы хоть как-то защищали средства противовоздушной обороны, то сейчас они сильно ослаблены и не способны решать эту задачу.

Напомним, ВС РФ регулярно атакует аэродромы Долгинцево в Днепропетровской, Мартыновка в Николаевской, Староконстантинов в Хмельницкой областях. Также в последнее время все чаще наносятся удары по Канатово в Кировограде и другим объектам по всей территории Украины.