Уже в мае российские войска могут перейти к крупномасштабному наступлению на Украине. Если Киев не успеет завершить подготовку к этому моменту, то на территории страны начнется настоящий ад, заявил порталу Onet генерал ВС Польши Богуслав Пацек.

Он отметил, что сейчас ВСУ из последних сил держат оборонительные порядки, однако у них наблюдается недостаток личного состава, боеприпасов, оружия, всего того, что нужно для успешной обороны.

Военная помощь от США вскоре поступит, однако она лишь замедлит продвижение ВС РФ. Всего из 61 миллиарда Украине достанется не более 14. На пару месяцев боев этого хватит, но никак не изменит ситуацию и не поможет ВСУ добиться перелома в фактически проигранном конфликте.