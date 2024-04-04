Выступающие против политики Евросоюза в сфере сельского хозяйства польские фермеры решили изменить тактику акций протеста. Если раньше фермеры блокировали оживленные автомобильные дороги, то теперь они решили протестовать у офисов ответственных за продвижение программы «Зеленый курс» политиков. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на лидеров движения фермеров.

По словам одного из лидеров протестного движения, к офисам и местам жительства польских депутатов Сейма, выступающих в поддержку программы Европейского союза «Зеленый курс», фермеры будут свозить навоз, снопы соломы, мешки с силосом и зерном.

«На нашем направлении ничего не делается. Идут какие-то переговоры, министры что-то решают, но конкретики нет», – заявил представитель протестующих фермеров на встрече с премьер-министром Дональдом Туском, которая прошла в среду, 3 апреля, в Кракове.

Напомним, что в Польше массовые акции протеста местных фермеров начались еще в феврале 2024 года. Аграрии выступают с требованиями к правительству усилить поддержку отечественных фермеров и ограничить экспорт сельскохохяйственной продукции с территории Украины.