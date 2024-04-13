ВСУ продолжают нещадно обстреливать мирное население в Белгороде и области. В последнюю неделю наблюдалось затишье, однако это не означает, что противник успокоился и можно расслабиться, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что причиной затишья стала активная боевая работа российских военнослужащих, которые обнаруживают и уничтожают вражеские расчеты ствольной и реактивной артиллерии.

Так, реактивные системы залпового огня ВСУ советского и чешского производства, которые противник использовал для атак на Белгород, уничтожены у Казачьей Лопани, а также у населенного пункта Липцы.

Алехин призвал жителей Белгородской области сохранять осторожность и бдительность. А также отметил, что российские БПЛА и подразделения противовоздушной обороны продолжают успешно решать поставленные перед ними задачи