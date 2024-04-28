При тех темпах продвижения вперед, которые демонстрирует в апреле российская армия, от Украины совсем скоро останется один Киев, заявил отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон.

Он отметил, что подобными темпами Россия освободит Донбасс, а затем пойдет дальше и возьмет под контроль Одессу и Николаев, лишит Украину выхода к Черному морю.

«Чем упорнее мы поддерживаем Украину, когда она явно проигрывает, тем вероятнее то, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит Зеленский», – уверен полковник.

Ранее западные СМИ рассказали, что офицеры и солдаты ВСУ разуверились в победе украинской армии. Несмотря на то, что США все же выделили 61 миллиард долларов военной помощи, они ждут поражения Киева в панике от быстрого продвижения ВС РФ.