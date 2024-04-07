Вооруженные силы Российской Федерации используют преимущество в артиллерии и авиации, чтобы измотать украинскую армию перед масштабным наступлением на нескольких участках фронта. Об этом в ходе интервью немецкому телеканалу ZDF заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

«Вооруженные силы Украины испытывают давление по нескольким направлениям. Их главная проблема заключается в отсутствии военной помощи и, прежде всего, нехватки артиллерийских боеприпасов», – сообщил Райснер.

По словам эксперта, командование российской армии развернуло резервы механизированных бригад сразу на нескольких участках линии фронта общей протяженностью в 1200 километров. Таким образом, ВС РФ организовывают попытки прорыва линии фронта с целью растянуть резервы украинской армии.

Райснер выразил мнение, что российская армия перейдет в масштабное наступление сразу на нескольких участках линии фронта, когда подсохнет земля.