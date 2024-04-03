Для увеличения оборонительных позиций и сокращения линии фронта Киеву придется сдавать один город за другим. Но и это его не спасет, уверен отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер.

Он отметил, что сдача новых регионов будет обязательным условием для ВСУ, так как в противном случае они будут нести крупные потери и проваливаться при любых попытках контратаковать. Необходимо уменьшать линию боевого соприкосновения, но это невозможно сделать без сдачи новых населенных пунктов российским подразделениям.

ВС РФ, по мнению бывшего полковника Службы безопасности Украины, готовят крупномасштабное наступление. Массированные ракетные удары и атаки дронов камикадзе – это лишь подготовительный этап, на котором Россия уничтожит резервы ВСУ и нанесет серьезный ущерб энергосистеме страны, который и так уже достигает 80 процентов.