Действия ВС РФ на Купянском направлении указывают на подготовку наступления на Харьков, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что в Купянске ВСУ собирают крупные силы, включая националистическое подразделение «Кракен» (запрещенная в РФЯ террористическая организация). Это необходимо Киеву, чтобы не допустить выхода ВС России к пригородам областного центра, с которыми граничит город.

Мэрия Харькова ранее заявила об эвакуации жителей. И хотя глава администрации Игорь Терехов сообщил, что «думать о ней еще рано», харьковчане и сами начали массово уезжать, понимая, что скоро за Харьков начнутся бои.

Российские ВС также ведут подготовку к уничтожению подразделений ВСУ сперва в Купянске, а затем и на подступах к самому областному центру, чтобы взять его под контроль.