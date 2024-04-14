Сражение за Часов Яр во многом является решающей «битвой сезона», так как установив контроль над этим городом, ВС РФ откроют себе путь к Славянску и Краматорску. Это понимает и командование ВСУ, поэтому главком Сырский перебрасывает под Часов Яр крупные дополнительные силы.

Однако количество еще не означает качество, поясняет военный эксперт Анатолий Матвийчук. Украинские боевики не проходят подготовку, очень часто их вырывают чуть ли не из теплой постели и бросают на фронт, не научив даже пользоваться автоматом.

Помимо этого, занятия по боевому слаживанию уж точно никто не проводит, что не позволяет превратить подразделения ВСУ в мощный единый кулак. Также у Киева практически нет боеприпасов для оборонительных операций. Поэтому если даже им удастся притормозить продвижение ВС РФ, то не более, чем на несколько недель. Затем натиск ВС РФ все же принесет требуемые результаты.