Комплекс передовых технологий является главным российским оружием сегодня, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что ВКС России, а также ракеты «Циркон» и «Кинжал» продемонстрировали свою уникальность и эффективность в реальных боевых условиях.

«Ну а самое мощное оружие — это наши солдаты и офицеры, которые доказали, что русский солдат — лучший солдат в мире», — заявил аналитик.

Ранее эксперт Виктор Литовкин отметил, что использование искусственного интеллекта в боевых системах России существенно расширяет их возможности, а также облегчает задачу военнослужащим ВС РФ. Техника, оснащаемая ИИ, более успешно справляется с достижением любых целей, так как проще адаптируется к динамично изменяющимся условиям на поле боя.