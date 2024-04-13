Системы противовоздушной обороны не показывают высокой эффективности в борьбе с компактными дронами. Поэтому для их уничтожения используется другое вооружение, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

Он отметил, что это не только средства радиоэлектронной борьбы, которые способны разорвать связь БПЛА с оператором и заставить дрон рухнуть или вернуться обратно. Также неоднократно вражеские беспилотники сбивали из обычных охотничьих дробовиков.

Кроме того, весьма эффективными остаются спаренные крупнокалиберные пулеметы, установленные на турель для вращения. Она обеспечивает возможность вести огонь в любом направлении.

По словам Кошкина процесс совершенствования беспилотников и средств для борьбы с ними идет практически одновременно. Как только появляются новые дроны, возникают и методы, позволяющие их уничтожать.