Существует два эффективных способа борьбы с украинскими беспилотниками, атакующими российские нефтеперерабатывающие предприятия, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал удар по НПЗ в Нижнекамске 21 апреля.

Первый способ – это отстрел беспилотников из стрелкового оружия. Автоматы и пулеметы позволяют без особых проблем сбивать дроны, но для этого требуется своевременное их обнаружение.

Второй способ – использование систем радиоэлектронной борьбы. Они имеются в распоряжении ВС РФ и постоянно совершенствуются, чтобы справляться с любыми масштабными атаками.

Баранец заявил, что нефтеперерабатывающие заводы – это «сердечно-сосудистая система страны», которая нуждается в постоянной защите. Поэтому на крышах целого ряда предприятий уже разместили средства противовоздушной обороны, а также подразделения с ПЗРК и пулеметами.