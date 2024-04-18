Вновь назначенный глава оперативного командования ВСУ «Юг» Геннадий Шаповалов получил задачу сконцентрировать силы на обороне Николаевской и Одесской областей. Это может означать скорую передислокацию украинских войск, которые не справляются с натиском ВС РФ в восточных регионах.

Глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов также считает, что Киев отказался от защиты Херсонской области, так как о нем в приказе Шаповалову не сообщалось.

«Я абсолютно не удивлен решением украинского командования и тому, что они собираются усиливать оборону Николаева и Одессы. Очевидно, несмотря на их отчаянные разговоры, что мы всех победим. Они понимают, что Херсонскую область они потеряли. Тем более она официально вошла в состав Российской Федерации», — прокомментировал это заявление политолог Александр Михайлов.

Эксперт в интервью «Пятому каналу» отметил, что ВС РФ планируют отрезать Украину от Черного моря. Но для Киева такой исход станет настоящей катастрофой. Поэтому он смирился с потерей ряда регионов, чтобы сосредоточиться на обороне двух приморских областей.

Герой России, генерал Сергей Липовой отмечает, что ВСУ все же пытаются оборонять Херсон и Харьков, они выстраивают фортификационные сооружения. Однако сил сдержать натиск ВС РФ у них нет так же, как и оружия.