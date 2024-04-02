31 марта должны были состояться выборы президента Украины, но действующий лидер Владимир Зеленский отменил их, ссылаясь на военное положение. Учитывая, что такой режим вводит он сам, глава государства может продлевать его до бесконечности, оставаясь при власти, считает политолог Владимир Скачко.

На портале «Украина.ру» он отметил, что Зеленский 1 апреля был президентом последний день. Но военное положение в последний раз было продлено до 13 мая. Следовательно, до этой даты он будет выполнять обязанности главы государства. А затем сможет вновь продлить свое пребывание на посту.

«Все находится в ручном управлении. То, что происходит на Украине, направлено на сохранение власти Зеленского», – пояснил эксперт.

Президент Украины фактически стал диктатором, так как остальные органы власти пляшут под его дудку и не могут работать в нормальном режиме. Понятие «исполняющий обязанности президента» в стране не существует (хотя был прецедент с Турчиновым), поэтому Зеленскому могут придумать какую-то должность, которая позволит ему править до окончания военного положения. А вот когда оно будет отменено, никто не знает.