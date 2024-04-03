Украинцам могут предложить выбрать президента в следующем году. Таким мнением поделился украинский политолог В. Шлинчак в эфире ТК «Киев-24».

Выбирать президента украинцы должны были 31 марта текущего года. Однако выборы были отменены. Как объяснили в офисе Зеленского, отменить выборы пришлось из-за военного положения. Сам Зеленский подтвердил отмену выборов и призвал больше к этому вопросу не возвращаться.

Шлинчак допускает, что выборы президента Украины могут пройти в 2025 году. Политическая ситуация к тому времени будет походить на второй срок Л. Кучмы, который избавился от прежней команды. Политолог добавил, что в текущий момент в политической жизни Украины наблюдается некое затишье. Активная фаза начнется после результатов выборов американского президента, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

Шлинчак подчеркнул, что на сегодняшний момент политическая обстановка на Украине далека от идеала. Зеленский и его команда прекрасно осознают, что с каждым днем всё больше утрачивают доверие народа, подытожил эксперт.