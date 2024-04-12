Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин рассказал журналистам Радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по поводу «законности» ударов ВСУ по российским военным объектам, расположенным в глубине территории страны.

Как отметил Подберезкин, такие заявления являются «обычной декларацией» со стороны НАТО. Только вот их слова не соответствуют действительности, ведь ВСУ активно наносят удары по российским мирным гражданам.

«Той же ночью (после заявления Столтенберга – ред.) был удар беспилотником по гражданской машине, в которой ехал отец с двумя детьми. В Курской области», – подчеркнул политолог, добавив, что в скором времени представители альянса будут оправдывать удары Киева по российским объектам, имеющим двойное значение.

Подберезкин отметил, что НАТО ведет военные действия против РФ, но открыто об этом не заявляют, а лишь говорят о своей «помощи» Киеву оружием. Вскоре, по его словам произойдет выстраивания реального фронта НАТО против России. Альянсу необходимо пару лет, чтобы нарастить свою военную мощь.