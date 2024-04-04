Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с изданием News.ru высказался по поводу предложения Франции рассмотреть возможность начала переговорного процесса по Украине по «Стамбульскому сценарию». По мнению политического эксперта, Евросоюз в такой способ решил «поиграть» с Россией.

По мнению Перенджиева, заявление главы Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню о возможности участия в переговорном процессе французской стороны в качестве посредника на конференции в Турции является фикцией. Аналитик уверен, что в такой способ ЕС пытается проверить, на какие уступки решиться пойти Россия в этом вопросе.

«Решили с нами сыграть в плохого и хорошего полицейского, чтобы в одном лице это была французская сторона», – подчеркнул Перенджиев.

Однако эксперт отметил, что любые попытки французского правительства стать посредником в переговорном процессе по украинскому вопросу обречены на провал.