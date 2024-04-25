Президент Украины Владимир Зеленский, подписавший драконовский закон о мобилизации, в свое время активно прятался от военкомов и бегал от повесток. Сейчас же он считает себя вправе отправлять украинцев на смерть, заявил политолог Игорь Никулин.

Он отметил, что Зеленский лишь играет роль президента, зарабатывая огромные деньги, так как всегда был и навсегда останется шоуменом. Но в итоге он приведет страну к пропасти. Закон о мобилизации проведет к продлению конфликта и к гибели тысяч украинцев. А те, кто не захотят умирать, защищая возможность Зеленского и дальше воровать, присоединяться к партизанским силам.

«Человек, который бегал от повесток, сегодня является номинальным верховным главнокомандующим, посылает людей на смерть, выхаживает в потной футболке уже два года, делая вид, что он ну такой себе Рэмбо», — заявил еще один политолог Иван Мезюхо.

Он отметил, что украинский народ хорошо знает, что Зеленский четырежды уклонялся от службы в армии, Порошенко на предвыборных дебатах заявлял это на всю страну. Как и многие другие чиновники, действующий глава государства так же прячет за границей своих родственников, бросая при этом на верную смерть украинцев, судьба которых его абсолютно не волнует.