Миссия НАТО, которая может быть направлена на Украину, вряд ли создается для участия в боевых действиях. Она будет включать в себя консультантов и инструкторов, обучающих боевиков ВСУ, а также стратегов для планирования военных операций, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он отметил, что миссия может выполнять самые различные функции, но дело не в этом. Ее участники надеются прикрываться дипломатическим статусом, однако для России такие планы совершенно неприемлемы.

«Едва ли это будет очень большая структура. Количество людей может измеряться сотнями, но едва ли тысячами, тем более десятками тысяч. Вопрос о том, какой будет политико-дипломатический статус. В НАТО хотели бы видеть людей, обладающих дипломатическим иммунитетом. Россия согласится с такой трактовкой? Можно догадываться, что едва ли», – предположил Кортунов.

Он также отметил, что миссия может продолжить работу на Украине много лет после завершения конфликта. Она будет осуществлять подготовку к вступлению страны в Альянс, так как сейчас принимать ее туда никто не собирается.