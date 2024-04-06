Заявление генсека НАТО о том, что боевые действия на Украине полностью соответствуют интересам Альянса в плане его безопасности, возмутили киевского политолога Вадима Карасева.

Он отметил, что генеральный секретарь фактически признал, что Альянс использовал Украину, накормив ее обещаниями о полноценном членстве в НАТО. Сейчас пошли разговоры о том, что на июльском саммите никто не собирается приглашать Киев в состав блока.

«Мы же так не договаривались», – обиженно заявил Карасев.

Напомним, что в сентябре 2022 года президент Украины Зеленский торжественно объявил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс. Он отметил, что прием страны в ряды НАТО будет осуществляться в ускоренном режиме.

При этом украинский лидер не сообщил, что в НАТО о его планах никто не знает. Представители блока неоднократно высказывались в том духе, что не собираются удовлетворять заявку как минимум до завершения конфликта.