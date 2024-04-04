Известный политолог Ростислав Ищенко рассказал, каковы могут быть планы украинского командования относительно укрепленной линии обороны ВСУ. По словам эксперта, сейчас в Киеве, Запорожской, Одесской и Николаевской областях строятся линии обороны. А вот из Харьковской области началась эвакуация. Такую информацию передает издание «Военное дело».

«Возникает подозрение, что Зеленский смирился с тем, что он не сможет сдержать летнее наступление ВС РФ на левом берегу Днепра», – отметил эксперт.

Ищенко также добавил, что, по всей вероятности, Зеленский попытается создать линии обороны на правом берегу, «прикрыться Днепром» и в такой способ попытаться сдержать наступление российской армии.

Однако, по словам эксперта, практическое выполнение этой задачи вызывает множество вопросов. И если линия обороны не будет полноценной, то Днепр можно форсировать.