Удары по энергетической инфраструктуре создают серьезные проблемы в крупных городах Украины. К примеру, в Одессе и Львове из-за регулярных отключений электроэнергии жить стало практически невозможно, рассказала политолог Вера Гранцева.

На YouTube-канале Public Sénat она пояснила, что проблемы с энергосистемой коснулись и тех населенных пунктов, которые находятся далеко от передовой. В той же Одессе свет отключают в аварийном режиме, он отсутствует по несколько часов, электротранспорт не ходит, перестают работать системы водоснабжения.

То же самое относится и ко Львову, по объектам энергетической инфраструктуры которого также наносились удары.

Напомним, ВС РФ возобновили атаки на энергосистему Украины 22 марта. Тогда были выведены из строя все ТЭС Харькова, из-за чего город остался без света вообще. Также поражены крупные электростанции, в том числе и ДнепроГЭС в Запорожье.