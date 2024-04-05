По настоянию Запада президент Украины Владимир Зеленский вынужден увольнять верное ему окружение. Одновременно с этим усиливаются позиции главы ОП Андрея Ермака, которого многие считают своеобразным «серым кардиналом».

«Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке», — прояснил ситуацию политолог Александр Дудчак.

Он рассказал РИА Новости, что Ермак является западной креатурой и поэтому зарубежные партнеры ценят его больше, чем украинского лидера Зеленского.

Несмотря на это, и Ермак, и президент Украины являются всего лишь фигурами в той партии, которую разыгрывает Запад, сами по себе они не в состоянии принимать какие-либо решения.