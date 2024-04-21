Цель Запада, который все чаще начал поощрять удары ВСУ по территории России – раскачать межнациональную ситуацию, а также изнутри подорвать устои внутренней политики, рассказал РИА Новости политический эксперт Денис Батурин.

Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киев имеет законное право наносить удары по военным объектам в глубине российской территории.

Батурин также поинтересовался, о насколько глубоких ударах идет речь. Потому что если Столтенберг имеет в виду Белгород, Курск или Москву, это весьма опасное с его стороны заявление. Граничащее с вовлечением Альянса в прямой конфликт.

Если же речь о Бердянске, Донецке или Севастополе, то Столтенберг фактически признает, что эти исторические земли являются частью России.

На самом деле, НАТО хочет раскачать политическую ситуацию в РФ, а также компенсировать террористическими ударами провалы украинской армии на фронте.