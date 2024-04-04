Даже если американский Конгресс разблокирует помощь Украине, это ей не поможет. Об этом изданию Politico сообщили военные ВСУ, которые служили под командованием Валерия Залужного.

Россия грамотно использует превосходство в численности личного состава, а также активно задействует планирующие авиабомбы, которые громят позиции ВСУ. Это открывает перед ней возможность сразу на нескольких направлениях прорвать оборону украинской армии.

«Ничто не может помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать большую численность войск, которую, вероятно, бросит Россия на нас. У нас нет таких технологий, и на Западе их недостаточно», – уверен один из военнослужащих ВСУ.

Другой офицер заявил о недооценке Западом возможностей российских войск. Они быстро учатся, моментально адаптируются к новым видам вооружений, поэтому Залужный называл СВО «конфликтом одного шанса». Если такой шанс не использовался сразу, в следующий раз ВС РФ уже легко отражали западные ракеты либо уничтожали технику.

Кроме того, военные опровергли пропагандистские заявления киевского режима о том, что ВС РФ использует тактику «мясных штурмов». По их словам, Россия не бросает своих бойцов в мясорубки, она бережет личный состав в то время, как Киев несет огромные потери.