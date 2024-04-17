Перед украинскими военкоматами исчезли очереди из мужчин, желающих добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины, а из страны уже уехало более полумиллиона мужчин призывного возраста. Об этом в своем материале под названием «Украина на пути к поражению» сообщает издание Politico.

«Ранний всплеск патриотического рвения, когда призывные центры были переполнены добровольцами, испарился. Примерно 650 тысяч мужчин призывного возраста выехало из страны», – пишет автор статьи.

По словам американского журналиста, многие потенциальные новобранцы на Украине уклоняются от призыва и вместо визита в военкомат отдыхают в ночных клубах страны. При этом многим мужчинам призывного возраста и вовсе удалось выехать из страны. Причем большая часть из них просто перешла границу с соседними странами в неустановленных местах, пройдя по глухому лесу или переплыв реку.

В заключении своего материала журналист отметил, что раньше в поездах, направляющихся заграницу, большая часть пассажиров состояла из женщин и детей. Однако когда журналисты выезжали из Украины на поезде, то примерно третья часть пассажиров состояла из мужчин призывного возраста, которым каким-то образом удалось получить разрешение о выезде из страны.