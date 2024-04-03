России достаточно сосредоточить все свои силы на любом из участков линии боевого соприкосновения, чтобы обвалить фронт ВСУ, пишет издание Politico.

«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — цитирует авторов публикации РИА Новости.

В настоящий момент у ВС РФ имеется численное превосходство перед противником. Также они используют такие виды вооружений, как планирующие авиабомбы, хорошо зарекомендовавшие себя в уничтожении позиций ВСУ. Благодаря этим преимуществам Россия сможет прорвать украинскую оборону, причем Запад даже не сможет что-либо сделать. Его поставки уже не помогут Киеву.

На Украине военные понимают, что РФ перехватила инициативу и не собирается останавливаться. Они уверены, что в июле-августе российские войска могут начать крупномасштабное наступление.