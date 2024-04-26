Разработчики блокчейна Solana предлагали в качестве подарка всем людям, оформившим предзаказ на смартфон Saga Chapter 2, бесплатные мемтокены – MEW и MANEKI, стоимость которых в моменте превышала цену покупки. Об этом в своем материале сообщает РБК.

Покупатели, оформившие предзаказ, подключали адрес своего кошелька для получения криптовалюты в сети Solana от двух проектов: Cat in a dog’s world (MEW) и Maneki (MANEKI). Таким образом, можно было стать обладателем криптовалюты раньше, чем владельцем нового смартфона. Каждый покупатель устройства получил по 37,6 тысяч токенов MEW. При этом после раздачи стоимость одного токена составила 0,0089 доллара США.

Разработчики, стоящие за выпуском токенов MANEKI, отправили покупателям смартфона Saga Chapter 2 аирдроп в виде 5199 токенов. Через два дня курс данной криптовалюты составил 0,014 доллара США. Получается, что в случае продажи всех полученных токенов покупатели смартфона могли получить 469 доллара, а стоимость устройства по предзаказу составляла всего 450 долларов.