Российский актер Кирилл Сафонов, который уехал из России в Израиль, резко ответил хэйтерам на критику своей внешности. Многие пользователи обратили внимание, что за последнее время артист резко постарел и даже поседел. Комментаторы отметили, что жизнь в Израиле не идет на пользу артисту. Некоторые даже выдвинули предположение, что у Сафонова возникли проблемы со здоровьем.

Артист долго не отвечал на комментарии, однако недавно решил прервать молчание.

«В последнее время виски не поседели только у юношей, мерзавцев и идиотов», – написал Сафонов.

Напомним, что движением «Ветераны России» была направлена просьба в Минюст РФ о проведении проверки на возможное финансирование ВСУ и признания Кирилла Сафонова иностранным агентом. В заявлении говорилось, что актер вместе с супругой, певицей Сашей Савельевой, и их сыном перебрался в Израиль в начале 2023 года.

Однако позже Саша Савельева сообщила своим подписчикам, что уже на протяжении 14-ти лет проживает с супругом в Израиле, а в Россию приезжают на гастроли.