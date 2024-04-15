Поклонники популярной российской актрисы и телеведущей Анфисы Чеховой пришли в восторг от нового образа своего кумира. Звезда появилась в эфире телешоу Павла Воли похудевшей на 30 килограмм и рассказала о секрете своего пути от пышечки к Дюймовочке.

«Я уже девять лет, как полностью отказалась от сахара», – призналась телеведущая.

По словам Анфисы Чеховой, в процессе похудения ей помог не только отказ от сладкого, но также и правильный психологический настрой. В первую очередь актриса решила отказаться от назойливой идеи во чтобы то ни стало похудеть. Звезда призналась, что начала интересоваться различными духовными практиками и психологией.

В итоге новый образ жизни и новые увлечение привели к тому, что 46-летняя артистка смогла сбросить 30 килограмм. Поклонники актрисы пришли в восторг от ее нового внешнего вида. «Это Анфиса? Такая худенька, не узнать», – написал в комментариях один из фанатов звезды.