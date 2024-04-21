Сильно похудевшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь с фанатами и сообщила, что в Дубае подхватила неизвестный вирус.

Она объяснила, что из-за сильных ливней, которые прошли в ОАЭ, была вынуждена несколько дней не выходить из дома. Также она рассказала о своем состоянии.

«Слезятся глаза, температура небольшая. Не теряйте меня и берегите себя», — написала Анна Заворотнюк.

Кроме того, она сообщила, что сильно похудела из-за болезни, а также периодически испытывала сильный жар.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк несколько лет не появляется на публике, борясь с онкологическим заболеванием. Ее дочь в прошлом году сообщала, что состояние мамы стабильно, но назвать ситуацию хорошей все же нельзя. Также она отметила, что при обсуждении болезни матери начинает ощущать сильную боль в груди.