В США мужчина решил похитить свою бывшую девушку, однако она успела предупредить своего начальника о неявке на работу, что в итоге спасло ей жизнь. Об неординарном инциденте в своем материале рассказывает издание People.

Сообщается, что 8-го апреля начальник получил странное сообщение от своей подчиненной о неявке на работу. Женщина сообщила, что ее похитил бывший парень и она не сможет явится на свое рабочее место. Начальник решил обратиться за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов города Фарго, расположенного в Северной Дакоте, отправились по адресу проживания женщины и обнаружили ее дома. Она сама открыла двери полицейским, поскольку ее похититель мирно спал на диване в обнимку с пистолетом.

Пострадавшая рассказала, что 39-летний Энтони Питерсон, с которым она ранее состояла в романтических отношениях, пришел к ней в гости и угрожая пистолетом взял в заложники. При этом когда мужчина заснул, напуганная женщина боялась забрать у своего обидчика оружие.