В ночь на 14 апреля перед обещанной Ираном атакой на Израиль шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) записал сразу несколько видеороликов. В одном из них он поздравил ПВО Израиля с атакой Тегерана.

«Я предыдущее видео удалил… То ли я лишнего виски выпил, то ли что. Но я перепутал. Я хотел сказать не мазл тов, а беацлаха нашим ПВО. Удачи!», – заявил Галкин во втором записанном ролике.

Позже он выложил и третью запись, в которой раскритиковал СМИ, уже успевшие обсудить его первые посты. Шоумен возмущенно заявил, что никуда не уезжал из Израиля и желает удачи ПВО страны. Но даже если бы и уехал, то все равно бы желал.

Напомним, в Иране утром заявили, что проведенная операция достигла своих целей и завершена. Продолжать ее Тегеран не планирует, но нанесет еще более жесткий удар по Израилю, если тот вновь попробует атаковать иранские объекты.