Сотрудники полиции предъявили троим восьмиклассникам из Первоуральска в Свердловской области обвинение в изнасиловании 11-летней девочки. По версии подростков, они списались с девочкой в Сети, и она пригласила их к себе в гости, где и предложила заняться групповым сексом. Процесс снимали на видео. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники сообщает портал Е1.

Мать одного из восьмиклассников нашла интимное видео в телефоне сына и обратилась в полицию с требованием наказать его друзей и девочку в растлении ее сына. Однако оказалось, что девочка намного младше подростков и в деле проходит, как пострадавшая. В ходе расследование оказалось, что один из восьмиклассников в течение нескольких месяцев встречался с 11-летней девочкой для занятия сексом.

«В телефоне у девочки еще около десятка ребят нашли, с которыми она спала. Что с ними теперь будет – непонятно. Возможно, что на них тоже заведут уголовное дело. Честно, мало кто верит, что девочку реально изнасиловали, но диспозиция статьи УК такая, что она будет пострадавшей при любом раскладе», – сообщил собеседник издания.

Родственница девочки настаивает на версии, что ребенка совратили, поскольку самостоятельно она бы не стала вести такой разгульный образ жизни. По словам соседей девочки, они видели, как она занималась сексом с другими подростками в подъезде. Мать пыталась запрещать своей дочери гулять на улице, но это не помогло изменить поведение девочки.