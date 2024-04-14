Очередная электроподстанция выведена из строя в Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что прилет дрона-камикадзе «Герань» зафиксирован, по предварительной информации, рядом с железнодорожной станцией «Лосево».

Там находится электроподстанция, после поражения которой у части потребителей в области и в самом Харькове отключился свет.

Напомним, ВС РФ возобновили удары по энергетической инфраструктуре в качестве ответа на обстрелы нефтеперерабатывающих заводов. Так, непосредственно в Харькове уничтожены все ТЭС, восстановить которые будет чрезвычайно сложно.

Также ВС РФ продолжают атаковать логистические объекты. В Одесской области был выведен из строя ж/д мост, соединявший Одессу с Черноморским портом.