Автомобили «Скорой помощи» в Дергачах под Харьковом «жужжат как пчелы», сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных коллег.

Он отметил, что пока неизвестно, по какой именно цели был нанесен удар. Но вокруг места атаки установлено усиленное оцепление, кроме военных и медиков туда больше никого не пускают.

Ранее стало известно, что ВС РФ высокоточным ударом поразили здание в Харькове. В результате было ликвидировано 7 военнослужащих ВС Польши, которые обучали украинских боевиков использованию систем радиоэлектронной борьбы. Также под удар попали сотрудники СБУ.

Также в Черниговской области разгромлена группа, готовившая диверсию с проникновением на территорию Брянской области.