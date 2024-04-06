В Никополе Днепропетровской области железнодорожный вокзал был атакован дронами-камикадзе «Герань-2». Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников, находящихся на месте событий.

Он отметил, что в результате взрыва есть погибшие и раненые среди боевиков ВС Украины. Информация о пораженной цели сейчас уточняется – никопольские подпольщики считают, что дроны ударили по складу с боеприпасами или военному эшелону, который доставлял вооружение и личный состав на фронт.

Ранее также стало известно о взрывах в Запорожье. По предварительной информации украинских СМИ, для атаки использовались крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, ракетный удар по объектам на Украине нанесли стратегические бомбардировщики Ту-95МС.