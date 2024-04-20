Глава организации «Херсонское сопротивление» рассказал о жестоких пытках, применяемых СБУ и Национальной полиции Украины к подозреваемым в связях с Россией гражданах.

«Если найдут что-то, что связывает тебя с Россией или левым берегом, тебя заберут. Будут применять физические и психологические меры воздействия», — цитирует подпольщика с позывным «Град» РИА Новости.

После пыток человек может исчезнуть навсегда. Но чаще подозреваемых все же обвиняют в коллаборационизме и отправляют в следственные изоляторы, расположенные в Днепропетровской, Николаевской или Одесской областях.

Также некоторых, «особо опасных» могут направлять в Киев, в центральный офис СБУ. Подобная «честь» выпадает пророссийски настроенным гражданам, выступающим против режима Зеленского.