Подполковник запаса Александр Ильин, ранее служивший в качестве военного метеоролога, рассказал, как ВСУ используют ветер для ударов по территории России.

Он напомнил, что несколько ночей подряд ВСУ пытались атаковать российские регионы воздушными шарами. Малоразмерные метеозонды, имеющие диаметр около двух метров, не могут управляться, они летят по направлению ветра. Именно его и использовали ВСУ.

«Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада», — рассказал эксперт.

Когда ветер дул в сторону европейской части РФ, ВСУ могли использовать зонды. Однако задействовать их постоянно не получится, нужно отслеживать направление воздушных потоков.

Шары снабжаются контроллером с GPS-трекером, однако он служит не для управления движением, а для сброса взрывного устройства по заранее внесенным в память координатами. При этом ожидать точного попадания даже по большому объекту бесполезно.