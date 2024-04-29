Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил информацию по нанесенному по городу в воскресенье ракетному удару. Он рассказал РИА Новости, что в результате атаки уничтожено не меньше 14 иностранных наемников.

Тела боевиков и восемь раненых увезли в сторону микрорайона Намыв, где располагаются госпиталь и морг.

Двое раненых наемников находятся в тяжелом состоянии. Остальных удалось стабилизировать, их жизни уже ничего не угрожает. Всех иностранцев держат в отдельных палатах.

Удары, по словам Лебедева, были нанесены по отелям «Хелен» и «Ривьера». Местные жители неоднократно утверждали, что там живут англоязычные наемники ВСУ. После атаки здания оцепили военные и СБУ, они пропустили только машины «Скорой». Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.