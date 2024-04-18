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Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл подробности утренних ударов по Ивано-Франковску и окрестностям.

Он отметил, что одна из атак проводилась на запасной аэродром в Коломые, который задействуется, если Долгинцево, Мартыновка и Канатово находятся под ударом. Кроме того, сюда прилетают самолеты для обслуживания и ремонта.

Кроме того, непосредственно в Ивано-Франковске был поражен склад с боеприпасами ВСУ, на что указывает мощная вторичная детонация. Взрывы не прекращаются до сих пор.

Еще один дрон-камикадзе «Герань» уничтожил пункт дислокации боевиков ВСУ, сейчас район полностью оцепили силовики. Проехать могут только машины «Скорой», они же потом мчатся в больницы, развозя раненых военных.