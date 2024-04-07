В Харьковской области ВС РФ ликвидировали очередную систему ПВО западного образца, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», – рассказал подпольщик.

Он отметил, что неизвестный комплекс «охотился» за дроном-камикадзе «Герань». При этом звук не похож ни на пулеметы, ни на другие ЗРК, которые Киев использовал раньше.

По мнению Лебедева, ВСУ получили какую-то новую систему из Европы. Однако ее удалось уничтожить, сбить «Герань» ей так и не удалось.

Местные жители тоже слушали взрыв. Они рассказали, что к месту удара постоянно приезжали боевики на пикапе с крестами. После атаки были слышны громкие щелчки, похожие на стрельбу из пулемета, указывающие на детонацию.