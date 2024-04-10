В населенном пункте Михайло-Ларино Николаевской области в ночь на 10 апреля раздался мощный взрыв, сообщил РИА Новости глава подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что зафиксировано попадание в электрическую подстанцию.

В результате атаки появились перебои с подачей электроэнергии в области, распределительные устройства и трансформаторы выведены из строя, их ремонт может занять весьма длительное время.

Несколько ударов минувшей ночью и утром было нанесено и по Одесской области. Сперва взрывы раздались непосредственно в центре региона. После этого сообщалось о работе ПВО якобы сбившей два беспилотника над морем у Черноморска. Утром же по тому же Черноморску ударили ракеты «Искандер-М» и «Искандер-К», одна из атак пришлась по транспортной инфраструктуре.