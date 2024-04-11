Ночь на 11 апреля оказалась неспокойной для киевского режима. Российские ВС атаковали объекты промышленной, энергетической и логистической инфраструктуры по всей Украине, от Харькова и до западных регионов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харькове насчитали до 16 прилетов, причем целями были заводы не только в областном центре, но и в находящемся рядом Чугуеве.

Повреждения получили завод им. Малышева и предприятие «Турбоатом». Также столб дыма продолжает подниматься над ТЭЦ-3.

Помимо этого, ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры ракетами «Кинжал» и Х-101 в Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской областях. Всю ночь по всей Украине была объявлена воздушная тревога.