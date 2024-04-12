Российская авиация нанесла удар фугасными авиабомбами по выявленному месту временной дислокации военнослужащих ВС Украины в старом центре города Сумы. Об этом в своем Телеграм-канале «Лохматый Z» сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«ФАБами атаковали ещё одну располагу в Сумах. Взрыв прогремел в городе, виден столб дыма, “скорые” и МЧС летят к старому центру», – написал Лебедев.

По его словам, местные власти сообщают об отсутствии жертв в результате прилета российских авиабомб. Данный факт свидетельствует о том, что точным ударом российских авиабомб не задело гражданских, которые любят прикрываться украинские военнослужащие.

Также фугасными авиабомбами была повреждена Сумская ТЭЦ, обеспечивавшая 75% потребности города в тепловой энергии. В окрестностях населенного пункта Свеса Сумской области артиллеристы ВС РФ уничтожили место временной дислокации прибывших на ротацию военнослужащих ВСУ.