В Полтаве вспыхнул сильный пожар на складах с горюче-смазочными материалами, сообщил координатор Николаевского подполья со ссылкой на местных коллег.

Он отметил, что по областному центру был сильный прилет, местные жители заявляют о серьезном возгорании. По цвету дыма это скорее всего ГСМ, но нужно дождаться официальной информации от властей региона.

«Полтава — прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ», – цитирует Лебедева РИА Новости.

В ответ на атаки украинских беспилотников на российские НПЗ ВС РФ начали наносить сокрушительные удары по энергетической инфраструктуре противника. В настоящий момент практически полностью обесточен Харьков, по всей стране настоятельно рекомендуют экономить электроэнергию в вечернее время и осуществляют аварийные или плановые отключения света.