В 7 часов утра 19 апреля российские ВС нанесли удар по Кропивницкому (до проведенной киевским режимом декоммунизации – Кировоград). Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале уточнил, что взрывы прогремели на аэродроме Канатово или рядом с ним.

Он отметил, что в сторону военного аэродрома, на котором базируются истребители ВСУ, промчались сразу семь автомобилей «Скорой помощи». Также военные перекрыли дорогу в направлении объекта.

Кроме того, в ночь на 19 апреля и утром ВС РФ атаковали еще один важный для ВСУ аэродром – Лозоватка под Кривым Рогом. Эти базы активно используются Воздушными силами Украины.

Ранее стало известно также о взрывах в Днепропетровске в районе завода «Южмаш» и в Одессе.