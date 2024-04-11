Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил корреспондентам РИА Новости о нанесении ракетного удара российскими силами в окрестностях Львова. В результате была поражена местная ТЭЦ и, по предварительным данным, казарма, в которой находились военнослужащие. По словам Лебедева, именно туда направилось много карет скорой помощи и машин МЧС.

«Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города», – подчеркнул Лебедев, отметив, что было зафиксировано пять ракет.

Отмечается, что ракетные удары пришлись и на Львовскую область, а точнее на город Стрый.

Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины 11 апреля в 4:42 по московскому времени. Такая информация была представлена на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины. Сигнал воздушной тревоги был отменен около 7:00 по московскому времени. Как сообщает украинское издание «Бабель» прилеты были зафиксированы в Харькове, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях.